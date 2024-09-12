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В Екатеринбурге простились с Героем России Игорем Родобольским

Прощание с Героем России, летчиком Игорем Родобольским состоялось в окружном доме офицеров в Екатеринбурге. Он скончался 8 сентября на 65-м году жизни. Самого титулованного военнослужащего в стране по количеству боевых наград похоронят на Широкореченском кладбище.

Игорь Родобольский

Игорь Родобольский

Фото: wikipedia.org / Uragan. TT

Игорь Родобольский

Фото: wikipedia.org / Uragan. TT

Проститься с Игорем Родобольским пришли, в частности, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, экс-мэр города Аркадий Чернецкий, а также сотни уральцев.

Господин Куйвашев выразил соболезнования родным и близким, друзьям и сослуживцам полковника Военно-воздушных сил РФ. Он отметил неоценимый вклад Игоря Родобольского в патриотическое и нравственное воспитание уральской молодежи и заявил о присвоении его имени региональному центру патриотического воспитания Свердловской области, которым Герой России руководил более 11 лет.

Как ранее сообщал «Ъ», у летчика была сердечная недостаточность, несколько лет назад он перенес пневмонию.

Игорь Родобольский родился 18 марта 1960 года в Гродно. В 1983-м окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. За 28 лет службы в авиации участвовал в боевых действиях в Афганистане и Чечне, выполнял задачи в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона, эвакуировал с поля боя свыше 500 раненых солдат и офицеров. Был удостоен двух орденов Красной Звезды, трех орденов Мужества, ордена «За военные заслуги», ордена «За службу Родине в вооруженных силах СССР» третьей степени. Трижды представлялся к званию Героя Российской Федерации.

Анастасия Таначева, Екатеринбург

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