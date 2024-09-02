Патент прописью

Власти продолжают работу над оптимизацией оказания госуслуг. Так, Минэкономики предлагает перевести на реестровую модель регистрацию Роспатентом результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и средств индивидуализации — отказавшисья от бумажных документов. Источником сведений о приоритете, авторстве и исключительном праве на изобретение, полезную модель или промышленный образец будет запись в госреестре, а патент и свидетельство будут служить лишь подтверждением госрегистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило законопроект (есть у “Ъ”) о внедрении реестровой модели предоставления госуслуг Роспатента по регистрации РИД и средств индивидуализации (товарные знаки и знаки обслуживания) — речь идет о переходе от бумажного документа к записи в электронном реестре, оформленном поправками к ч. 4 Гражданского кодекса.

«В рамках реестровой модели результатом государственных услуг является юридически значимая запись в соответствующем государственном реестре, а не разрешительный документ (патент, свидетельство) на бумажном или электронном носителях. Отменяется выдача дубликатов»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Патент и свидетельство будут лишь подтверждать госрегистрацию. Заявитель при желании сможет получить их в электронном виде (выдача патентов на секретные изобретения не предусмотрена). «Правоустанавливающей сущностью станет электронный реестр Роспатента. Заявителю для подтверждения права на РИД будет достаточно указывать номер реестровой записи»,— пояснили в Минэкономики. Предполагается, что можно будет получить выписку из госреестра по аналогии с услугами Росреестра, добавили там. Ведомству предстоит утвердить перечень сведений для внесения в госреестры и публикуемых в официальных бюллетенях Роспатента. При этом реестры программ для ЭВМ, баз данных и топологии интегральных микросхем также получат статус госреестров — аналогично госреестрам полезных моделей, изобретений и др. Также документ институционализирует возможность передачи исключительных прав на РИД или средства индивидуализации в доверительное управление и более четко определяет необходимые в связи с этим действия, отметили в Минэкономики. В частности, такая передача требует обязательной госрегистрации и внесения сведений в реестры Роспатента.

«Начатый несколько лет назад эксперимент по оптимизации и автоматизации разрешительной деятельности мы вписываем в нормативно-правовую базу»,— рассказали в Минэкономики, реализация новаций потребует дополнительно 132 млн руб. из бюджета. Предполагается, что законопроект вступит в силу через год после официального опубликования — для принятия ряда нормативных актов.

Инициатива добавляет удобства, а также сокращает время и затраты бизнеса, полагает руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. Вместе с тем нередко случаются сбои в сетях и базах данных, сетует она. «Эти технические проблемы — потеря или искажение данных — могут существенным образом нарушить охрану права интеллектуальной собственности»,— считает эксперт. По ее мнению, лучший выход — предусмотреть возможность распечатки электронной версии патента и свидетельства, имеющей юридическую значимость, по аналогии, например, с выписками из ЕГРН или ЕГРЮЛ. Изменения почти не меняют сложившиеся правила игры, полагает руководитель патентной практики Patentus Алексей Михайлов. «Их суть сводится к тому, что если раньше приоритет, авторство и исключительное право удостоверял патент, либо бумажный, либо электронный, но все же документ, который, как паспорт, можно было оформить один раз и не переоформлять без особой потребности, то в будущем каждый раз в случае необходимости (например, для выдачи гранта), скорее всего, придется платить пошлину за получение выписки»,— говорит он. Риски связаны с инертностью мышления у правоприменителя, указывает руководитель практики антимонопольного права юрфирмы ЮСТ Дмитрий Серегин – но со временем это удастся преодолеть.

После выхода заметки в Минэкономики «Ъ» сообщили, что по итогам получения госуслуги заявителю будет предоставляться выписка из госреестра, в которой будет отражен результат ее оказания. Документ будет предоставляться бесплатно.

Венера Петрова