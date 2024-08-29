Главные новости за 29 августа. Сочи

Спасатели эвакуировали туристов в каньоне реки Большой Хосты. Молодые люди не смогли выбраться самостоятельно из-за сильного течения и завалов.

В Краснодаре краевое НАО «Центр "Омега"» требует взыскать с бывшего директора общества Виктора Абулгафарова 187 млн руб. в качестве компенсации ущерба, нанесенного преступлением при строительстве комплекса гостиниц «Малый Ахун» в Олимпийском парке.

В Сочи администрация работает над проектом сохранения городской бани. С этим вопросом на личный прием к главе города Андрею Прошунину ранее обратился местный житель.

С 2025 года учение университета «Сириус» смогут проводить исследования на мышах, крысах и голых землекопах в новом ресурсном центре доклинических исследований лабораторного комплекса. Площадь нового центра составляет 2,5 тыс. кв. м.

Готовность первого за 25 лет нового санатория «Кристалл» в Сочи составляет 80%. На объекте завершены строительные работы, ведется внутренняя и внешняя отделка, монтаж коммуникаций, благоустройство территории.

Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Евгения Горлова по делу о взятках. До работы в Крыму господин Горлов был вице-мэром Сочи.

В Хостинском районе Сочи сотрудники ДПС задержали 25-летнего мопедиста, который проигнорировал требования остановиться и в ходе погони опрокинул свой транспорт на проезжую часть.

В комплексе класса делюкс MANTERA Seaview residence в Сочи продано более 58% лотов. В этом году портрет покупателя элитной недвижимости пополнили криптоинвесторы (10% от общего числа покупателей).

В Сочи 72% жителей столкнулись с подорожанием автозапчастей в 2024 году. Для Краснодарского края доля составила 74%.

Ремонт в пострадавшей в результате непогоды больнице №3 в Хостинском районе Сочи завершат к концу 2024 года. Здесь продолжают подсчитывать ущерб, который нанесла стихия, обрушившаяся на курорт вечером 26 августа.

В связи с инцидентом в Сочи, где местный житель стал жертвой смертельного насилия, председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от регионального руководства доклад о ходе расследования.

Поезд №360/359 Адлер — Калининград, следующий по территории Курской области, продолжит ходить по измененной схеме движения. Мера необходима для обеспечения безопасности в пути следования.