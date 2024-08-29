Власти Сочи работают над проектом сохранения городской бани

В Сочи администрация работает над проектом сохранения городской бани. С этим вопросом на личный прием к главе города Андрею Прошунину ранее обратился местный житель. Мэр спустя десять дней вновь пригласил заявителя в администрацию, говорится в Telegram-канале главы курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Поменять форму собственности предприятия мы обязаны по федеральному закону. Продлили этот срок до конца года, чтобы найти инвестора. Здесь требуется модернизировать оборудование, сделать современными интерьеры. При этом, считаю, необходимо сохранить основные характеристики и назначение объекта»,— написал господин Прошунин.

Мэр поручил сохранить доступность в цене бытовых услуг для сочинцев. Власти курорта готовят концессионное соглашение. Андрей Прошунин заверил, что администрация в документе учтет социальные обязательства. Параллельно в мэрии ищут инвесторов. Из нескольких проектов реконструкции выберут наиболее подходящий для горожан, заключил мэр.

Вячеслав Рыжков