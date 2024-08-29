Бывшего вице-мэра Сочи Горлова арестовали по делу о взятках

Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Евгения Горлова по делу о взятках. До работы в Крыму господин Горлов был вице-мэром Сочи. Его поместили под стражу до 25 октября 2024 года, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Подробности дела неизвестны. Расследование продолжается.

Евгения Горлова в начале августа текущего года уволил глава Севастополя Михаил Развожаев. Губернатор прокомментировал свое решение так: «за любое проявление коррупции последует наказание».

С мая 2013 по январь 2015 года Евгений Горлов работал вице-мэром Сочи. В ноябре 2017 года перешел на работу в администрацию Севастополя. Позже стал руководителем департамента городского хозяйства города. В январе 2024 года приступил к исполнению обязанностей замгубернатора.

Вячеслав Рыжков