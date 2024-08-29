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Приезжий мопедист в Сочи во время погони врезался в полицейскую машину

В Хостинском районе Сочи сотрудники ДПС задержали 25-летнего мопедиста, который проигнорировал требования остановиться и в ходе погони опрокинул свой транспорт на проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

Инцидент произошел на Мацестинском виадуке, где молодой человек, игнорируя требования полицейских, попытался скрыться от преследования. В результате маневров он потерял контроль над своим мопедом и упал на дорогу.

Водителя мопеда задержали и доставили в Хостинский отдел полиции. Нарушитель отказался пройти освидетельствование. В результате на него составили четыре административных протокола.

Завтра утром, 30 августа, состоится судебное заседание. До этого водитель будет находиться в камере для задержанных. Транспортное средство отправили на штрафстоянку.

Мария Удовик

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