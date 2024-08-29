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Застройщик олимпийских объектов в Сочи требует с экс-директора 187 млн рублей

В Краснодаре краевое НАО «Центр "Омега"» требует взыскать с бывшего директора общества Виктора Абулгафарова 187 млн руб. в качестве компенсации ущерба, нанесенного преступлением при строительстве комплекса гостиниц «Малый Ахун» в Олимпийском парке. Двумя годами ранее господина Абулгафаров осудили за незаконное перечисление средств фирме «Стройпожкомплекс», пишет «Ъ-Юг».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суды двух инстанций отказали во взыскании средств с экс-директора. Поводом стало уже имеющееся решение о взыскании ущерба с учредителя «Стройпожкомплекса», однако «Омега» обжаловала отказ в кассации.

В 2022 году господина Абулгафарова осудили на условный срок за злоупотребление полномочиями в коммерческой структуре (ст. 201 УК РФ). Принадлежащее администрации Краснодарского края НАО «Центр "Омега"» во время подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи было ответственным исполнителем по строительству нескольких объектов, в том числе гостиничного комплекса «Малый Ахун» на 1,3 тыс. номеров в Олимпийском парке. Подрядчиком стала компания «Стройпожкомплекс» из Самары. При сдаче работ выявили множество недоработок, однако, как решил суд, Виктор Абулгафаров подписал итоговые акты приема, после чего подрядчик получил оплату в сумме 187 млн руб.

Директора и учредителя самарской компании Игоря Борисова еще в 2018 году осудили на 3,5 года тюрьмы по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд постановил, что действия организации причинили «Омеге» 640 млн руб. ущерба. Позже, в 2022 году, суд постановил взыскать с господина Борисова полную сумму причиненного вреда.

Вячеслав Рыжков

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