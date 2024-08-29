Глава СКР требует отчет по делу о смерти сочинца в местном ресторане

В связи с гибелью сочинца в ресторане председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от регионального руководства доклад о ходе расследования. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации СМИ и социальных сетей, в мае 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения без серьезной причины нанес удары по голове жертвы. Пострадавший не выжил. Родные погибшего опасаются, что нападавший может избежать уголовной ответственности за совершенное преступление.

Сейчас следственные органы Краснодарского края занимаются расследованием этого уголовного дела. В ответ на общественное беспокойство и запросы родственников потерпевшего Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления по региону Андрея Маслова предоставить подробный отчет о ходе следствия и установленных обстоятельствах.

Мария Удовик