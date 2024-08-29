С подорожанием автозапчастей столкнулись 72% сочинцев

В Сочи 72% жителей столкнулись с подорожанием автозапчастей в 2024 году. Для Краснодарского края доля составила 74%, говорится в исследовании «Ренессанс страхования» и «Автокода». С аналогичной проблемой столкнулись 86% петербуржцев, 79% москвичей. В других регионах доля составила максимум 60%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге, Москве и Краснодарском крае оказалось больше всего водителей, наблюдавших рост цен на запчасти в полтора раза и выше (более половины петербуржцев, 39% москвичей и 36% краснодарцев). Для Сочи доля составила 39%.

Четверть жителей Сочи сталкиваются с поломкой автомобилей чаще одного раза в квартал. С аналогичной проблемой столкнулись 26% краснодарцев. Каждый пятый житель Кубани и 21% сочинцев заявили к тому же, что стали чаще сталкиваться с навязыванием услуг со стороны автосервисов.

В регионах, жители которых чаще других сталкивались с ростом цен на запчасти и ремонт, свыше 40% приходилось ездить на автомобиле с неисправностями из-за того, что на момент возникновения поломки они не могли своевременно оплатить слишком дорогой ремонт. А 14% опрошенных ездят на неисправном авто в настоящее время. В Сочи таких жителей 42 и 10% соответственно.

Вячеслав Рыжков