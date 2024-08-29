Продано более 58% лотов в MANTERA Seaview residence в Сочи

В комплексе класса делюкс MANTERA Seaview residence в Сочи продано более 58% лотов. Серьезная увлеченность проектом среди покупателей и его инвестиционная привлекательность подтверждаются также большим листом ожидания гостей, которые хотят отдохнуть в отеле люкс-класса Mantera Supreme, расположенном в комплексе MANTERA, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе девелопера курортной недвижимости FIVE.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба девелопера FIVE Фото: пресс-служба девелопера FIVE

Наибольшим спросом пользуются семейные резиденции. Большинство покупателей (76%) — люди, состоящие в браке, у 87% есть дети. В основном приобретают мужчины (60%), ведущие активный образ жизни, любящие путешествия.

Отмечается также, что в этом году портрет покупателя элитной недвижимости пополнили криптоинвесторы (10% от общего числа покупателей). У них спросом пользуются лоты с двумя и тремя спальнями, с видами на Черное море. Помимо криптоинвесторов недвижимость в MANTERA Seaview residence покупают представители сфер строительства (21%), добывающей отрасли (10%), гостиничного и ресторанного сектора (6%), услуг для бизнеса (6%), информационных технологий (5%).

Почти треть покупателей (31%) — жители Москвы. Сочинцы составляют 16% от общего числа покупателей, жители Новосибирска — 13%.

Преимущественно резиденции покупают для собственного проживания — 65%, для инвестиций — 35%. При этом 80% берут для себя, 20% — для детей и передачи по наследству.

«Подавляющее большинство покупателей — частные лица, но при этом есть и компании. Последние приобретают резиденции как инвестиционный актив, а также для обеспечения комфортного отдыха топ-менеджеров. Есть три причины, почему юридическим лицам интересны наши резиденции: во-первых, высокобюджетная недвижимость — ликвидный актив, во-вторых, компании могут вернуть НДС; в-третьих, если они выбирают пакет из нескольких лотов, покупка осуществляется по специальной стоимости»,— заключили в пресс-службе.

Вячеслав Рыжков