Следующий по Курщине поезд Адлер — Калининград продолжит ходить с изменениями

Поезд №360/359 Адлер — Калининград, следующий по территории Курской области, продолжит ходить по измененной схеме движения. Мера необходима для обеспечения безопасности в пути следования, объяснили в пресс-службе РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 31 августа по 29 сентября для поезда №360/359 Адлер — Калининград отправлением из Адлера исключают несколько станций для посадки и высадки. Это станции Курчатов, Льгов-Киевский, Дмитриев-Льговский, Комаричи, Навля. Аналогичная мера будет действовать в обратном направлении с 1 по 30 сентября.

Также изменения сохранятся для поезда №141/142 Москва — Курск отправлением из Москвы с 1 по 30 сентября и в обратном направлении со 2 сентября по 1 октября. Исключены для посадки и высадки пассажиров станции Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский, Конышевка, Соковнинка и ряд других.

В РЖД уточнили, что пассажиров указанных поездов проинформируют об изменениях через смс-сообщения. Вернуть билеты с отмененных станций можно будет без дополнительных сборов и плат.

Вячеслав Рыжков