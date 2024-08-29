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Трое туристов застряли на шесть часов в каньоне на реке Большая Хоста

Во вторник, 27 августа, спасатели эвакуировали туристов в каньоне реки Большой Хосты. Молодые люди не смогли выбраться самостоятельно из-за сильного течения и завалов, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

На протяжении шести часов сотрудники поисково-спасательного отряда работали над спасением троих молодых людей, которые застряли в каньоне «Белые скалы». Во вторник вечером, 27 августа, они обратились за помощью через службу 112, сообщив, что не могут завершить свой маршрут по каньонингу из-за сильного потока и высоких вод.

Продвигаясь по скальным уступам, спасатели услышали крики о помощи и вскоре обнаружили туристов на высоте 15 м над бурной водой. Используя страховочные перила, спасатели смогли добраться до пострадавших и обеспечить их безопасное возвращение на тропу.

По словам спасенных, они не впервые занимаются каньонингом, но в этот раз столкнулись с неожиданными трудностями. Имеющегося с собой снаряжения не хватило, чтобы самостоятельно преодолеть путь.

Мария Удовик

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