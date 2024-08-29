Ученые «Сириуса» начнут работать в собственном центре доклинических исследований

С 2025 года учение университета «Сириус» смогут проводить исследования на мышах, крысах и голых землекопах в новом ресурсном центре доклинических исследований лабораторного комплекса. Площадь нового центра составляет 2,5 тыс. кв. м, это экспериментально-биологический комплекс, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Сириуса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Центр поделят на три зоны. В двух из них будут содержать животных, а в третьей – работать с ними. Ученые смогут также создавать новые линии мышей, в том числе для нужд научных групп других организаций, с помощью оборудования эмбриоблока в новом центре.

Ранее в «Сириусе» сообщали о старте строительства второй очереди крупнейшего в стране лабораторного комплекса в области генетики и наук о жизни. На его базе появятся свыше 100 новых лабораторий. В их числе и центр доклинических исследований. Ввести в эксплуатацию объект планируют в средине следующего года.

Вячеслав Рыжков