Пострадавшую от дождей больницу в Сочи отремонтируют к концу года

Ремонт в пострадавшей в результате непогоды больнице №3 в Хостинском районе Сочи завершат к концу 2024 года. Здесь продолжают подсчитывать ущерб, который нанесла стихия, обрушившаяся на курорт вечером 26 августа, пишет «Кубань Информ» со ссылкой на замминистра здравоохранения Краснодарского края Валерия Козлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам господина Козлова, в результате подтопления пострадали флюорограф, функциональные кровати, медицинская мебель, холодильное оборудование на кухне. Сейчас идет работа по оценке утраченного имущества и осмечиванию восстановительных работ. Сильнее всего пострадал цокольный этаж медучреждения.

Сильные дожди прошли в Сочи 26 августа. Основная масса осадков выпала в Хостинском районе курорта. Оказались подтоплены улицы, дома, больница. Пострадали также популярные туристические маршруты и тропы Сочинского национального парка.

Вячеслав Рыжков