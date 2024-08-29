Пострадавшую от дождей больницу в Сочи отремонтируют к концу года
Ремонт в пострадавшей в результате непогоды больнице №3 в Хостинском районе Сочи завершат к концу 2024 года. Здесь продолжают подсчитывать ущерб, который нанесла стихия, обрушившаяся на курорт вечером 26 августа, пишет «Кубань Информ» со ссылкой на замминистра здравоохранения Краснодарского края Валерия Козлова.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
По словам господина Козлова, в результате подтопления пострадали флюорограф, функциональные кровати, медицинская мебель, холодильное оборудование на кухне. Сейчас идет работа по оценке утраченного имущества и осмечиванию восстановительных работ. Сильнее всего пострадал цокольный этаж медучреждения.
Сильные дожди прошли в Сочи 26 августа. Основная масса осадков выпала в Хостинском районе курорта. Оказались подтоплены улицы, дома, больница. Пострадали также популярные туристические маршруты и тропы Сочинского национального парка.