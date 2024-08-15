Администрация Кубани лишила льготного статуса инвестпроект ПДК «Апшеронск»

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) по спору между департаментом развития бизнеса администрации региона и АО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс (ПДК) "Апшеронск"». Как сообщает «Ъ-Юг», суд решил, что лишение инвестиционного проекта ПДК статуса «одобренный» признано законным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проект «Развитие комплекса лесозаготовки и переработки древесины, организация выпуска плит МДФ, столярных и мебельных изделий на базе ПДК "Апшеронск"» с инвестициями в размере около 9,5 млрд руб. реализуется с 2006 года. В проект вкладывался холдинг «Индустриальный союз Кубани», подконтрольный российско-украинскому бизнесмену Олегу Мкртчану. Строительные и монтажные работы завершились в 2014 году, тогда же был пробный выпуск плиты МДФ.

Но на проектную мощность предприятию выйти не удалось. У завода возникли проблемы с возвратом кредитных средств после начала военных действий на юго-востоке Украины, где были сосредоточены основные активы Олега Мкртчана. Самого предпринимателя осудили в 2019 году за хищение средств ГК ВЭБ, а подконтрольные ему российские предприятия стали банкротиться.

ПДК «Апшеронск» признали несостоятельным в мае 2023 года с суммой требований 15 млрд руб. После этого администрация Кубани инициировала аннулирование статуса «одобренный» для инвестпроекта комплекса. В августе прошлого года региональная экспертная межведомственная инвестиционная комиссия решила, что предоставлять компании-банкроту преференции, полагающиеся по одобренному проекту, невозможно.

В результате инвестора обязали вернуть в бюджет Краснодарского края налог на имущество за три года. Конкретные суммы не указаны, но в других процессах, касающихся деятельности ПДК «Апшеронск», указано, что ежегодный объем налога на новое имущество предприятия составляет около 135 млн руб. Так, спорная сумма налоговой льготы может приближаться к 405 млн руб.

Помимо налоговых льгот у предприятия были преференции при аренде земель лесного фонда. «Апшеронск» пытался оспорить это решение в суде, но АСКК не согласился с доводами предприятия.

Татьяна Ручкина

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