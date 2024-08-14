Остались одни условности

Мосгорсуд отложил на 21 августа рассмотрение апелляционных жалоб главного редактора Telegram-канала «Адские бабки» Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой. Их осудили на 5 лет и 4,5 года лишения свободы соответственно за вымогательство 1,2 млн руб. у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Как стало известно «Ъ», для апелляционной инстанции потерпевший приготовил ходатайство, в котором будет просить назначить осужденным условные сроки. Ранее в ходе судебного процесса господин Ушаков высказался за условное наказание лишь для признавшей вину госпожи Архаровой, а для госпожи Баязитовой просил назначить реальный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Об условном сроке для Александры Баязитовой планирует просить даже потерпевший по ее делу

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Об условном сроке для Александры Баязитовой планирует просить даже потерпевший по ее делу

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Для рассмотрения апелляционных жалоб фигуранток судьи Мосгорсуда отвели весь день, однако заслушать их было не суждено. Оказалось, что Басманный райсуд Москвы до сих пор не рассмотрел жалобу Александры Баязитовой на протокол судебного заседания, так как судья Елена Ленская ушла в отпуск. Ранее, 25 июня и 4 июля, слушания в апелляции были отложены из-за того, что осужденная подала дополнительные апелляционные жалобы.

Приговор, вынесенный судьей Ленской 27 ноября 2023 года, оспорили обе подсудимые. При этом не признавшая вину Александра Баязитова просит отменить судебный акт и оправдать ее, а согласившаяся с обвинением Ольга Архарова — назначить условный срок.

Для рассмотрения апелляции Александра Баязитова была доставлена в Москву. По словам ее адвоката Игоря Михеева, журналистку привезли лишь 4 августа.

«До этого на протяжении нескольких месяцев Александра "путешествовала" по России, только без вида из окна, так как в вагонах для этапирования окна не предусмотрены»,— рассказал «Ъ» защитник.

В феврале 2024 года обеих фигуранток, не дожидаясь вступления приговора в силу, отправили в колонии. Госпожу Баязитову, по словам Игоря Михеева, первоначально отправили в Пермь, потом на короткое время вернули в Москву, затем этапировали в Ижевск и оттуда снова в столицу. Ольга Архарова решила не переживать тяжелый этап несколько раз и предпочла остаться в СИЗО Ижевска, участвуя в процессе в Мосгорсуде по видео-конференц-связи, рассказала «Ъ» адвокат последней Елена Федулова.

Разбирательство по делу господ Баязитовой и Архаровой вызвало большой общественный резонанс и не только потому, что дело комментировал президент Владимир Путин, но также благодаря необычайно суровому наказанию — 14 и 13 лет колонии, которое запросила прокуратура для женщин-подсудимых. Вмененная им ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере, совершенное группой лиц) предусматривает от 7 до 15 лет заключения. Однако суд дал им «ниже низшего»: Ольге Архаровой — 4,5 года заключения, а Александре Баязитовой — пять лет в колонии общего режима.

Журналистка Life.ru Александра Баязитова, медиатехнолог Ольга Архарова и пиарщица Инна Чурилова были арестованы в августе 2022 года. Как установил суд, в мае 2022 года в Telegram-канале «Адские бабки», который вела Александра Баязитова, была опубликована информация о судимости старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. За снятие заметок и установку месячного блока на его фамилию банкир через свою помощницу перечислил администратору канала Инне Чуриловой 420 тыс. руб. Та поделила деньги с автором заметок и главредом «Адских бабок» Баязитовой. А 27 июля 2022 года, следует из материалов дела, все трое, используя аккаунт в мессенджере Telegram, выдвинули новое требование — о передаче им 1,2 млн руб., гарантировав в обмен блокировку негативных постов с упоминанием имени Ушакова уже в течение трех месяцев. Он обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Инна Чурилова почти сразу признала вину, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и выйдя из СИЗО под домашний арест. По приговору Басманного суда, который рассмотрел ее дело в особом порядке, она 5 июля 2023 года получила четыре года «условно».

Несмотря на сравнительно мягкое наказание, которое в итоге суд назначил для подсудимых Баязитовой и Архаровой, прокуратура не стала обжаловать приговор. Не стал его оспаривать и потерпевший. Однако, как стало известно «Ъ», в апелляции настаивавший на реальном сроке для госпожи Баязитовой Александр Ушаков сменил гнев на милость и подготовил ходатайство, в котором просит Мосгорсуд назначить условное наказание уже обеим осужденным.

Возможно, на принятие потерпевшим такого решение повлияло состояние здоровья госпожи Баязитовой, которая, как сообщалось, страдает сахарным диабетом и гипертонией, а также имеет престарелую мать. Последняя из-за проблем со зрением с трудом передвигается по квартире и требует ухода.

Как ожидается, ходатайство потерпевшего будет оглашено на заседании 21 августа, когда Мосгорсуд проверит законность приговора. Предполагается, что слушание в суде второй инстанции будет открытым, в отличие от процесса в районном суде, который по ходатайству представителя потерпевшего прошел за закрытыми дверями.

В любом случае, даже если приговор устоит, фигурантки Баязитова и Архарова, с учетом времени, которое они провели в СИЗО (там день приравнивается к полутора дням в колонии общего режима), уже отбыли в заключении по три года. А это значит, что после вступления приговора в силу обе уже могут претендовать на условно-досрочное освобождение, как отсидевшие более половины срока.

Мария Локотецкая