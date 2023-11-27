Журналистку Баязитову приговорили к 5 годам колонии по делу о вымогательстве

Басманный суд Москвы приговорил администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову к пяти годам лишения свободы по делу о вымогательстве 1,2 млн руб. у старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Прокурор запрашивал для нее 14 лет колонии. Вторую фигурантку дела Ольгу Архарову суд приговорил к 4,5 года заключения вместо запрошенных 13 лет. Обе они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Их признали виновными по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). По версии следствия, деньги у господина Ушакова вымогались в обмен на трехмесячное блокирование негативной информации о нем в упомянутом Telegram-канале. Третья фигурантка Инна Чурилова, в отличие от подельниц признавшая вину и заключившая досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее в особом порядке была приговорена судом к условному наказанию.

Подробности — в материале «Ъ» «Блокировку негативных постов просят судить строго».

Лаура Кеффер