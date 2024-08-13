Главные новости за 13 августа. Сочи

Депутат ЗСК просит запретить салюты и фейерверки в Сочи. Арменак Тозлян отметил, что запрет необходим для обеспечения безопасности горожан и гостей курорта.

В Сочи прогнозируют ухудшение погоды на 14 августа. Синоптики сообщили о возможном формировании смерчей над морем.

Прокуратура Центрального района Сочи вернула здание детского сада в собственность города. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и обнаружили нарушения в отчуждении муниципального имущества.

В сочинском микрорайоне Донская завершили реконструкцию водопроводной системы, которая отвечает за водоснабжение высотных улиц. В камере переключения разводящих трубопроводов на улице Гончарова обнаружили несколько утечек.

Восьмилетний ребенок погиб в ДТП на трассе Джубга — Сочи. 25-летний житель Тольятти за рулем «Мерседес» совершил наезд на ребенка около 03:20.

Единый ски-пасс могут ввести на горнолыжных курортах Красной Поляны и Архыза. Инициатива объединит инфраструктуру двух регионов.

Весной в горной местности Сочи обнаружили две гробницы и каменную конструкцию. Сейчас археологи проводят работу по определению ценности новых локаций.

Семьи военнослужащих, участвующих в СВО, получат дополнительную финансовую поддержку для подготовки детей к новому учебному году. В рамках инициативы на каждого ребенка выделят по 50 тыс. руб.

В ходе рейда на пляже в Лазаревском районе Сочи полицейские изъяли 450 литров пива, которые продавали без необходимых документов. В отношении нарушителя составили два административных протокола.

В Кудепсте сотрудники ДПС остановили 44-летнего мужчину, управлявшего мопедом в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчину лишили водительского удостоверения за аналогичное правонарушение.

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