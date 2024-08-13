Депутат ЗСК просит запретить салюты и фейерверки в Сочи

Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Арменак Тозлян предложил полностью запретить использование фейерверков на курорте. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Сизова Фото: Ирина Сизова

Господин Тозлян отметил, что запрет необходим для обеспечения безопасности горожан и гостей курорта. Такие меры уже приняли в 34 субъектах страны.

Депутат отметил, что запрет на использование пиротехники также служит актом поддержки российских бойцов, участвующих в СВО. Он также выразил надежду на понимание и поддержку широкой общественности этой инициативы.

«Ожидаю ответственного и взвешенного решения по данному вопросу»,— резюмировал господин Тозлян.

Мария Удовик

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