При раскопках в Сочи обнаружили две гробницы из археологического комплекса

В горной местности Сочи весной текущего года в ходе раскопок были обнаружены две гробницы и каменная конструкция. Сейчас археологи проводят работу по определению ценности новых локаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

К экспедиции были привлечены ведущие российские ученые. Эксперты исследуют погребальные сооружения, сложенные из каменных блоков и плит. В том числе внутри гробниц обнаружили кольцевые ограждения диаметром до 7 м из крупных вертикально установленных камней, каменные пробки, а также человеческие останки и фрагменты лепных сосудов.

Учеными установлено, что находки относятся к археологическому комплексу «Краснополянский 4». Кроме того, по мнению экспертов, под курганными насыпями могут располагаться древние сооружения из камня. Археологические исследования продолжаются.

Всего на территории края располагается более 15 тыс. памятников истории и культуры.

Нурий Бзасежев

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram