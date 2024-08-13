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На трассе Джубга — Сочи в ДТП погиб восьмилетний ребенок

На трассе Джубга — Сочи — Абхазия в Туапсинском районе Кубани ночью 13 августа произошло ДТП с одним погибшим. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным ведомства, 25-летний житель Тольятти за рулем «Мерседес» около 03:20 совершил наезд на восьмилетнего пешехода. Ребенок появился на трассе, выйдя из остановившегося на проезжей части автомобиля «Киа».

От удара пешехода отбросило на притормозившую на дороге «Хонду». В результате аварии восьмилетний ребенок погиб на месте. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Нурий Бзасежев

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