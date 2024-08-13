Нетрезвого мопедиста-рецидивиста задержали в Кудепсте

В Кудепсте сотрудники ДПС остановили 44-летнего мужчину, управлявшего мопедом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Несмотря на требование пройти медицинское освидетельствование, сочинец отказался. Ранее мужчину лишили водительского удостоверения за аналогичное правонарушение.

Полицейские собрали материалы по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию), которая предусматривает до двух лет лишения свободы за повторное нарушение. Мопед изъяли и поместили на штрафстоянку.

Мария Удовик

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