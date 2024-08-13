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В Сочи конфисковали 450 литров контрафактного пива

В ходе рейда на пляже в Лазаревском районе Сочи полицейские изъяли 450 литров пива, которые продавали без необходимых документов. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Совместный рейд организовали сотрудники отдела по исполнению административного законодательства и городской администрации. Также выяснилось, что продавец алкоголя не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В результате на нарушителя составили два административных протокола.

Мария Удовик

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