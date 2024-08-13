Провоцирующий дефицит участок водопровода переложили в Сочи

В сочинском микрорайоне Донская завершили реконструкцию водопроводной системы, устранив утечки и улучшив водоснабжение высотных улиц. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи Фото: Пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи

Проблему обнаружили на улице Гончарова, где в камере переключения разводящих трубопроводов обнаружили несколько утечек. Они дестабилизировали подачу воды на обширные территории.

Обследование показало высокий износ коммуникаций, что делало ремонт нецелесообразным и временным решением. Специалисты водоканала приняли решение о полной перекладке труб и увеличении их пропускной способности.

Несмотря на сложные условия, связанные с плотной застройкой и активным автодвижением, удалось переложить более 12 м труб и установить новую запорно-регулирующую арматуру. Вместо запланированных 10 дней работы завершили за двое суток.

Ранее в Лазаревском районе Сочи выявили незаконные подключения к системе водоснабжения. Нарушители будут обязаны оплатить счета за потребленную воду, в противном случае долги будут взысканы через суд.

Мария Удовик

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