Провоцирующий дефицит участок водопровода переложили в Сочи
В сочинском микрорайоне Донская завершили реконструкцию водопроводной системы, устранив утечки и улучшив водоснабжение высотных улиц. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.
Фото: Пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи
Проблему обнаружили на улице Гончарова, где в камере переключения разводящих трубопроводов обнаружили несколько утечек. Они дестабилизировали подачу воды на обширные территории.
Обследование показало высокий износ коммуникаций, что делало ремонт нецелесообразным и временным решением. Специалисты водоканала приняли решение о полной перекладке труб и увеличении их пропускной способности.
Несмотря на сложные условия, связанные с плотной застройкой и активным автодвижением, удалось переложить более 12 м труб и установить новую запорно-регулирующую арматуру. Вместо запланированных 10 дней работы завершили за двое суток.
Ранее в Лазаревском районе Сочи выявили незаконные подключения к системе водоснабжения. Нарушители будут обязаны оплатить счета за потребленную воду, в противном случае долги будут взысканы через суд.
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