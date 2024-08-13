Семьи участников СВО получат 50 тысяч рублей на подготовку детей к школе в Сочи

Семьи военнослужащих, участвующих в СВО, получат дополнительную финансовую поддержку для подготовки детей к новому учебному году. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В рамках инициативы на каждого ребенка, чей отец находится в зоне боевых действий, выделят по 50 тыс. руб. Средства направят через благотворительный фонд. Семьи военнослужащих могут обращаться за получением поддержки уже сейчас.

Ранее глава Сочи предлагал ввести единовременную выплату в 300 тыс. руб. для добровольцев СВО. Сейчас из благотворительного фонда распределили почти 70 тыс. руб. Общая сумма единовременной помощи достигнет 1,7 млн руб.

Мария Удовик

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