Единый ски-пасс могут ввести на горнолыжных курортах Красной Поляны и Архыза

В следующем году туристы смогут воспользоваться единым ски-пассом, который откроет доступ к горнолыжным трассам Сочи и Архыза. Инициатива объединит инфраструктуру двух регионов, сообщает АТОР со ссылкой на генерального директора курорта «Архыз» Романа Киранчука.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Система единого ски-пасса впервые появилась в Сочи в зимнем сезоне 2018/2019 по поручению правительства РФ. Благодаря этому билету, туристы могли кататься на склонах горнолыжных курортов «Красная поляна», «Газпром Поляна» и «Роза Хутор», совершая подъемы на разных трассах, не приобретая дополнительных билетов.

Господин Киранчук отметил, что Архыз решил перенять опыт Сочи и внедрить аналогичную систему, что позволит туристам перемещаться между склонами двух регионов. В 2024 году курорт планирует принять более 1 млн туристов.

Мария Удовик

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