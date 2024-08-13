Прокуратура Сочи вернула здание детсада в собственность города

Прокуратура Центрального района Сочи добилась возвращения муниципального имущества после незаконной сделки, которая лишила город возможности использовать здание детского сада. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и обнаружили нарушения в отчуждении муниципального имущества. В результате сделки, заключенной в 2007 году под прикрытием договора инвестирования, здание детского сада незаконно перешло в частные руки. Однако условия договора до сих пор не выполнили.

Вывод здания из публичной собственности лишил город возможности использовать его по назначению — для образовательных нужд. Прокуратура подала иск в Центральный районный суд Сочи, который удовлетворил требования о возвращении имущества в муниципальную собственность.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram