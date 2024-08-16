Бот подаст

Мужчины во всем мире все чаще заводят себе виртуальных подруг — чат-ботов с женскими аватарами в специальных приложениях. Пользователи могут выбрать черты их характера, стиль общения и даже внешний вид. Почему психологи считают, что такая «дружба» может привести к депрессиям и социальной изоляции, рассказывает «Ъ-Review».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Когда жена бот

Три года назад журналист из Канады Джошуа Барбо не мог даже предположить, что созданная им виртуальная копия его покойной невесты задаст во всем мире новый тренд и программисты из разных стран начнут выпускать один за другим похожие проекты. Все началось с того, что девушка Барбо Джессика умерла от редкого заболевания печени. Журналист не мог забыть подругу, хранил ее вещи, расставлял в квартире совместные старые фотографии. Барбо вынужден был даже записаться к психотерапевту, и тот посоветовал написать погибшей несколько писем, как будто бы она была еще жива. Это помогло, но через некоторое время журналист снова впал в депрессию.

Примерно в то же время Барбо случайно наткнулся на сайт Project December, позволявший создавать чат-ботов на основе моделей GPT-2 и GPT-3 от компании OpenAI. Барбо cделал копию Джессики, загрузив в бота их переписку и задав сценарий, фактически прописав характер бота. Нейросеть удачно копировала манеру разговора девушки, и, по признанию Барбо, это помогало ему поддерживать иллюзию, что его возлюбленная жива.

Историю любви Джошуа Барбо и чат-бота, копирующего ее возлюбленную, облетела весь мир. В 2022 году разработчик Эниас Кайяу фактически воспроизвел ее, создав виртуальную копию своей подруги Саши в Telegram. Его бот называется GirlfriendGPT. Он сделан на основе все той же языковой модели GPT. Кроме обычных сообщений робот может присылать фотографии и даже сгенерированные голосовые сообщения. Однако этого Кайяу оказалось мало, он решил заполонить электронными девушками весь мир, выложив в открытый доступ гайд, как создать себе такого же бота.

Прошло еще два года, и сегодня на Западе подобными проектами больше никого не удивишь. Появилось много приложений с чат-ботами-подружками. Например, Genesis AI, Character.AI, iGirl, DreamG, Glow, RomanticAI и другие. Все они работают по схожему принципу. После запуска надо выбрать аватар будущей девушки — можно подружиться с блондинкой, брюнеткой и т. п. После этого надо придумать ей имя, написать, какой у нее возраст и какие черты характера.

Как правило, чат-боты ведут переписки в двух режимах: в обычном дружественном и в интимном, когда подружка превращается в любовницу. Второй можно активировать за деньги. Некоторые же проекты пошли чуть дальше. Например, японская компания Gatebox создала виртуальную подружку в виде 65-дюймовой голограммы, которую выводят на специальный OLED-дисплей. По форме он напоминает волшебный фонарь, внутри которого изображена девушка. Она может не только говорить, но и двигаться, показывать различные жесты, менять выражение лица. Проект оказался настолько популярным, что 4 тыс. мужчин в Японии даже «женились» на таких девушках-голограммах.

Русские подружки из мессенджеров

До России мода на виртуальных подружек тоже дошла. Самый крупный проект, сделанный россиянами,— зарегистрированная в США компания Replika AI. Его основали экс-главред журнала «Афиша» Евгения Куйда и программист Филипп Дудчук. Это приложение с умеющим общаться ботом-подружкой. Небольшим отличием стал «магазин одежды», позволяющий одевать своего виртуального друга. Другая особенность — виртуальная девушка может сама начинать общение, даже если приложение закрыто. На запрос «Ъ-Review» о том, как сейчас развивается проект, в пресс-службе Replika AI не ответили.

Другой похожий стартап россиян — основанная бывшим сотрудником «Яндекса» Татьяной Савельевой в Лондоне компания Eva AI. Ничего принципиально нового в нем нет, перед нами все та же девушка-бот, помещенная в приложение.

Также свою виртуальную подругу по имени Chloe cоpдало digital-агентство «Ракета». Как рассказали «Ъ-Review» в агентстве, сейчас есть только веб-версия Chloe, представленная в виде голосового помощника. С Chloe можно поговорить о погоде, от нее можно услышать комплименты о своем внешнем виде. Протестировать помощника, правда, у широкой аудитории не получится, как сообщили в «Ракете», доступ к проекту сейчас закрыт. Регулярно поддерживать проект оказалось затратно, а инвестор пока не найден. В будущем разработчики, если появятся деньги, хотят создать VR-версию Chloe, говорят в компании.

Еще один проект реализовал программист из России Александр Жадан. Он создал чат-бота, копию самого себя, который общался за него с девушками из Tinder. «У меня были высокие критерии при выборе партнера. И я решил автоматизировать задачу. Мой чат-бот мог вести диалог, он делал это на основе той информации, которую я в него загрузил»,— рассказывает Александр Жадан. Похожие проекты есть и на Западе. Например, Volar, где за пользователей общаются боты, удачно пародирующие их стиль разговора и обладающие теми же хобби. Когда между ботами возникает симпатия, их владельцы сами включаются в диалог. Отличием проекта господина Жадана стало только то, что для общения используется не своя платформа — бот подключается к другому приложению, в данном случае к Tinder. Для этого он подсоединил GPT к бэк-странице Tinder с помощью специального софта Selenium. Была создана таблица с вероятными ответами на возможные вопросы девушкам, рассказал «Ъ-Review» программист. Ответы были объемом 800 символов, из них нейросеть брала короткие выжимки и генерировала сообщения.

Александр Жадан объяснил, что его робот смог поговорить с 5239 девушками. Некоторые из них поняли, что диалоги искусственны, и остановили общение. С другими дело дошло до свиданий, при этом до личной встречи в переписку с девушками Жадан не вступал. Всего он сходил благодаря роботу на более чем 100 свиданий.

Роботы-подружки создаются в России не только для приложений, но и в Telegram. Например, бот AI Girlfriend или бот Луиза GPT. «Ъ-Review» нашел разработчика последнего. Настоящее имя он отказывается раскрывать, просит называть его Рафаэль r57zone. Рафаэль говорит, что десять лет занимается созданием программ с открытым исходным кодом. На разработку Луизы GPT у него ушло около недели. Бот работает на ChatGPT, скоро появится его версия на основе нейросети Llama 3. Бот может рассказывать шутки, озвучивать какие-то известные факты, делать комплименты собеседнику. Рафаэль говорит, что на данный момент не знает, сколько людей общается с Луизой GPT. «Проект открытый, каждый может его использовать, но какой-либо статистики сейчас не ведется»,— отмечает он.

Опрошенные «Ъ-Review» разработчики уверяют, что создать ботов-подружек сегодня можно за несколько недель. По словам старшего менеджера практики разработки ПО компании Axenix Арсения Кондратьева, вначале такому боту надо «скормить» данные для тренировки речевой модели. Для этого подойдут различные переписки с сайтов знакомств. Дальше надо использовать GPT-движки. Также виртуальную подругу можно создать и с помощью других нейросетей — Claude AI и Gemini, продолжает сооснователь компании по разработке цифровых продуктов VRT Константин Негачев. С помощью API (программный интерфейс взаимодействия одной компьютерной программы с другими) надо прописать нужный промпт (запрос, по которому нейросеть генерирует ответ) и через запросы обучить ее вашему стилю общения и юмору.

Психотравма от робота

Психологи предупреждают, что общение с роботом может порождать сильную эмоциональную зависимость. По словам психотерапевта платформы Alter Маргариты Спасской, со временем человек начнет буквально прислушиваться к цифровой подружке. В конце концов человек после общения с роботом может потерять связь с реальностью, продолжает психолог Алена Беляева. «Через несколько месяцев такого общения он станет более замкнутым. Через год-два человек и вовсе утратит способность к адаптации в реальном мире»,— отмечает психолог.

Многие люди склонны к общению с виртуальными друзьями как раз потому, что у них есть проблемы с живым общением. Строить отношения с роботами проще, чем с людьми, считает психолог платформы YouTalk Марина Данилова. «Но для полноценного развития или поддержания здоровья психики людям нужно периодически сталкиваться со “сложным”. В отношениях люди не только реализуют свои потребности, но и узнают себя»,— говорит психолог. Общение же с роботом не позволит людям лучше раскрыться.

Общение с виртуальными подругами может даже спровоцировать мужчин на агрессию в реальной жизни. Клинический психолог Олеся Иневская считает, что мужчины часто общаются с электронными подружками, исходя из собственных стереотипов о том, какой должна быть женщина. Часто такое общение основано на идеях мужского доминирования. Потом такие отношения могут проецироваться и на реальную жизнь.

Вместе с тем психологи соглашаются, что общение с роботами-подружками может быть и полезным. Роботы способны оказывать эмоциональную поддержку. «Чат-бот может помочь преодолеть страх первого контакта, когда человеку страшно написать партнеру первым»,— заключает Алена Беляева.

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Александр Столяров