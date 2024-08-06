МИД обвинил СМИ в искажении слов Рябкова о подготовке теракта в День ВМФ

Министерство иностранных дел России заявило, что СМИ неправильно трактовали слова замминистра Сергея Рябкова о том, что украинские спецслужбы готовили теракт на параде ВМФ. МИД указал, что Сергей Рябков не отвечал утвердительно на вопрос, готовилась ли такая акция на параде, а лишь признал наличие «определенной увязки и с такого рода событиями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

5 и 6 августа ряд СМИ написали со ссылкой на Сергея Рябкова, что на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля готовилось покушение на президента Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова. Якобы его планировали украинские спецслужбы, а предотвратить удалось благодаря звонку господина Белоусова главе Пентагона Ллойду Остину 12 июля. При этом конкретные цитаты замминистра в публикациях не приводились. Материалы отсылали к его интервью телеканалу «Россия 1», которое вышло 4 августа.

МИД России привел полную расшифровку слов замминистра:

«Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны, до Вашингтона — и я так понимаю, не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка. Но тот конкретный эпизод очень тревожный. Как это водится у них, он планировался в привязке к нашим внутренним событиям, чтобы нанести максимальный урон и получить максимальный медийный эффект, нужный им. Тот конкретный эпизод, что называется, проехали, слава богу. То есть сигнал нашего военного руководства и Минобороны американскому коллеге, видимо, возымел действие».

Ведомство призвало СМИ тщательно перепроверять публикуемую информацию.

12 июля Минобороны США сообщило о телефонном разговоре Андрея Белоусова и Ллойда Остина. Российское оборонное ведомство писало, что министры обсуждали вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска эскалации. По информации The New York Times, разговор произошел по инициативе Москвы. Сергей Рябков отмечал, что глава российского военного ведомства передал «очень серьезное предостережение» касательно «возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона». Позднее он заявил, что разговор министров обороны «возымел действие» и после переговоров Москва и Вашингтон избежали эскалации.