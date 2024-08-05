Главные новости за 5 августа. Сочи

С начала 2024 года около 1,5 млн человек посетили природные и туристические маршруты Сочи, что на 30% больше, чем в предыдущем году.

В Генплан Сочи включили строительство новой железной дороги по маршруту Адлер — Черкесск — Кисловодск. Однако дата реализации проекта еще не определена.

Губернатор Краснодарского края распорядился о ликвидации государственного унитарного предприятия (ГУП) «Октябрьский», специализирующегося на выращивании овощей в Сочи. Решение опубликовали на портале администрации региона.

На этой неделе в Сочи приедет пятимиллионный турист. В этом году в Сочи благоустроили 41 км береговой полосы, что позволяет одновременно разместить до 300 тыс. жителей и гостей города.

Горные курорты Сочи открыли продажи ски-пассов на предстоящий зимний сезон. Абонементы в ближайшее время будут реализовывать со скидками.

В Сочи стоимость самого дорогого квадратного метра на рынке вторичного жилья составляет 2,7 млн руб. Это расценки в многоквартирном лоте площадью 327 кв. м в Центральном районе курорта.

В Сочи уже почти два месяца ищут пропавшего туриста с Урала. О судьбе 36-летнего Александра Кузнецова ничего не известно с 7 июня.

В ночь с 5 на 6 августа и до конца суток 6 августа на территории Сочи и Сириуса будет действовать штормовое предупреждение по непогоде. Ожидаются ливни с грозами и градом, порывы ветра могут достигать 15–18 м/с.

В летний сезон 2024 года в Сочи фиксируется рекордное потребление воды. Город ежедневно потребляет 470 тыс. кубометров ресурса, что на 5% больше, чем в прошлом году, когда потребление также было рекордным.

В летний сезон 2024 года в Сочи отмечается снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями по сравнению с уровнем прошлого года. За семь месяцев на курорте уровень заболеваемости характеризуется стабильными среднестатистическими показателями.

В Сочи на содержание дорог регионального и межмуниципального значения в 2024 году выделят 649 млн руб.

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