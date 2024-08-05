На содержание дорог в Сочи выделят 649 млн рублей

В Сочи на содержание дорог регионального и межмуниципального значения в 2024 году выделят 649 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Средства направят на содержание дороги Мацеста — Измайловка, Дагомыс — Солохаул, Эстосадок — «Горная карусель», а также нескольких транспортных развязок. Их общая протяженность составляет 217 км.

Еще 502 млн руб. направят на содержание дорог в Краснодаре, Горячем Ключе и Динском районе. Отремонтируют 83 км, 150 км и 201 км дорожного полотна соответственно.

Ранее сообщалось, что в Генплане Сочи предусмотрено строительство железной дороги до Кисловодска. Подробности проекта пока не определены. Известно, что дорога пройдет по маршруту Адлер — Черкесск — Кисловодск.

Вячеслав Рыжков

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