В Сочи закрывают предприятие «Октябрьский» по распоряжению главы Кубани

Губернатор Краснодарского края распорядился о ликвидации государственного унитарного предприятия (ГУП) «Октябрьский», специализирующегося на выращивании овощей в Сочи. Решение опубликовали на портале администрации региона, оно предусматривает завершение работы предприятия в соответствии с законодательством РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ГУП «Октябрьский» создали в 1993 году. На протяжении многих лет предприятие функционировало в Сочи. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году предприятие заработало 8,9 млн руб., при этом чистая прибыль составила 60 тыс. руб.

Министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края поручили ликвидировать объект. Ведомство совместно с департаментом имущественных отношений региона должно провести ликвидацию в правовых рамках, закрепить активы за подведомственными организациями министерства и изучить возможность передачи имущества в муниципальную собственность Сочи.

Мария Удовик

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