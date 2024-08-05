В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с ротавирусом в Сочи

В летний сезон 2024 года в Сочи отмечается снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями по сравнению с уровнем прошлого года. За семь месяцев на курорте уровень заболеваемости характеризуется стабильными среднестатистическими показателями, заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным надзорного органа, заболеваемость ротавирусом на курорте составляет 21% от всех случаев заражения острыми кишечными инфекциями. Специалисты не связывают заболеваемость ротавирусной инфекцией с качеством морской воды, отмечается в публикации.

«Заболеваемость ОКИ, как правило, повышается в летне-осенний период. Заражение происходит при попадании возбудителя в организм человека через рот, грязные руки, загрязненные гаджеты, инфицированные продукты питания, употреблении воды неизвестного качества»,— напомнили в Управлении.

В МЦУ Сочи в конце июля сообщали, что в разгар летнего сезона участились жалобы на ротавирусную инфекцию. В Центре дали ряд советов о том, как уберечься от заражения.

Вячеслав Рыжков

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