«Роза Хутор» запустил продажу ски-пассов на зимний сезон

Все горнолыжные курорты Сочи открыли продажи ски-пассов на предстоящий зимний сезон. Ранее стало известно, что продажи открылись на Красной Поляне. Также, как сообщает пресс-служба администрации Сочи, к реализации ски-пассов приступили в «Розе Хутор» и на «Газпром Поляне».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

«Роза Хутор» запустил продажу ски-пассов со скидкой до 50%. В предстоящем сезоне на курорте будет работать 105 км трасс — всего 52 маршрута всех уровней сложности, а также два сноупарка, учебные склоны.

На курорте «Газпром Поляна» абонементы можно приобрести со скидкой до 30%. Зимние ски-пассы объединяют две зоны катания — «Лаура» и «Альпика».

На Красной Поляне, как сообщалось ранее, ски-пассы реализуют со скидкой 15%. С 7 августа по 30 сентября будет действовать специальное предложение — 50,6 тыс. руб. за ски-пасс для взрослых и 25 тыс. руб. — для детей.

Вячеслав Рыжков

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