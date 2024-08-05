Природные маршруты Сочи с начала года посетили 1,5 млн человек

С начала 2024 года около 1,5 млн человек посетили природные и туристические маршруты Сочи, что на 30% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочинского национального парка Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

Наибольший интерес у туристов вызывают благоустроенные к лету комплексы национального парка Сочи, такие как «Змейковские водопады», «33 водопада», а также «Водопады Псыдах и Шапсуг». Туристы активно посещают гору Большой Ахун, Агурское ущелье и Ажек.

В Кавказском заповеднике доступны девять многодневных маршрутов с пешеходными тропами и обустроенными местами для стоянок и ночевок. Особой популярностью пользуются 30-й маршрут «Через горы к морю», а также походы к озеру Зеркальному и на Бзерпинский карниз. В середине августа в этих местах можно наблюдать метеорный поток Персеиды, являющийся одним из самых ярких звездопадов в году.

Всего в 2024 году в Сочи оборудовали более 150 троп и веломаршрутов различной степени сложности. Они доступны как на горных курортах, так и на природных территориях.

Мария Удовик

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