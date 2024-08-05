Из Сочи проложат новую железную дорогу до Кисловодска

В Генплан Сочи включили строительство новой железной дороги по маршруту Адлер — Черкесск — Кисловодск. Однако дата реализации проекта еще не определена, пишет РИА Новости со ссылкой на специалиста НИИ перспективного градостроительства по транспортному планированию в проекте генплана Сочи Елену Павленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам госпожи Павленко, строительство железнодорожной магистрали учтено в документе согласно схеме территориального планирования РФ. На момент разработки Генплана мероприятие отсутствовало в более конкретной программе строительства, поэтому год строительства не был определен, объяснила спикер.

Нет также документов, точно отображающих расположение будущего объекта. Пока готов лишь титул, поэтому эксперты не понимают, где именно пройдет магистраль. По словам госпожи Павленко, ветка точно будет отведена в горный кластер Сочи и затронет село Эстосадок в Красной Поляне.

В конце июля стало известно, что Генплан Сочи не предусматривает строительство трассы Архыз — Сочи. Ранее предполагалось, что дорогу могут проложить через 10 лет.

Вячеслав Рыжков

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