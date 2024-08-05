Сочи готовится встретить пятимиллионного туриста

На этой неделе в Сочи приедет пятимиллионный турист. Центральным местом притяжения остаются пляжи города, которые в Год семьи были обновлены для комфортного отдыха всей семьей, рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

На побережье, заявил глава города, создали все условия для семейного отдыха: установили детские и спортивные площадки, организовали анимационные программы и вечерние мероприятия. Безопасность и качество воды остаются главными приоритетами властей курорта, чтобы обеспечить комфорт и безопасность всем отдыхающим.

В этом году в Сочи благоустроили 41 км береговой полосы, что позволяет одновременно разместить до 300 тыс. жителей и гостей города. По словам господина Прошунина, каждый отдыхающий может найти место по своему вкусу, будь то в центре города или в более уединенных зонах.

Мария Удовик

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