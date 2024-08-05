На Красной Поляне открыли продажи ски-пассов на зиму

На курорте Красная Поляна стартовали продажи сезонных ски-пассов на предстоящий зимний сезон. С 7 августа по 30 сентября будет действовать специальное предложение — 50,6 тыс. руб. за ски-пасс для взрослых и 25 тыс. руб. — для детей, рассказали в пресс-службе курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Приобрести сезонные абонементы можно в интернет-магазине на официальном сайте. Ски-пассы позволяют пользоваться всеми горнолыжными трассами курорта и сноупарками в зимнем сезоне 2024/2025, включая вечернее катание и экскурсионный подъем в горы без снаряжения»,— напомнили на Красной Поляне.

Сообщается также, что с 7 по 20 августа будет действовать максимальная скидка в размере 15%. Далее она будет снижаться по мере приближения к дате открытия горнолыжного сезона. На курорте также открыто бронирование средств размещения.

Вячеслав Рыжков

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