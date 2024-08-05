Самый дорогой «квадрат» жилья на вторичном рынке в Сочи стоит 2,7 млн рублей

В Сочи стоимость самого дорого квадратного метра на рынке вторичного жилья составляет 2,7 млн руб. Это расценки в многоквартирном лоте площадью 327 кв. м в Центральном районе курорта. Квартира стоит 878 млн руб., выяснили эксперты агентства «Городской риелторский центр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Средняя цена «квадрата» вторичной недвижимости на курорте в июле 2024 года достигла 296,8 тыс. руб. С января по июль 2024 года цена 1 кв. м на вторичном рынке в Сочи выросла на 17,55%. В абсолютных значениях цены выросли на 44,3%. За год стоимость «квадрата» выросла на 27,2%, или 63,5 тыс. руб.

За последние пять лет вторичная недвижимость в Сочи подорожала более чем в 2,5 раза, на 152%. В абсолютных значениях средняя цена «квадрата» вторичного жилья в городе выросла на 179 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков

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