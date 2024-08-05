Ежедневно в Сочи потребляют рекордные 470 тысяч кубометров воды

В летний сезон 2024 года в Сочи фиксируется рекордное потребление воды. Город ежедневно потребляет 470 тыс. кубометров ресурса, что на 5% больше, чем в прошлом году, когда потребление также было рекордным, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

В Сочи круглосуточно дежурят около 900 специалистов. Почти треть из них задействована в водоканале. Еще 600 человек находятся в резерве.

«По сравнению с прошлым летом почти на двадцать процентов увеличился сбор ТКО. Уровень энергопотребления зависит от погоды — в сильную жару он значительно выше»,— рассказал глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что в Сочи сейчас отдыхают около 213 тыс. человек. Господин Прошунин обратил внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы сетей и техники на пике курортного сезона.

Вячеслав Рыжков

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