На территории Сочи и Сириуса объявили штормовое предупреждение по непогоде

В ночь с 5 на 6 августа и до конца суток 6 августа на территории Сочи и Сириуса будет действовать штормовое предупреждение по непогоде. Ожидаются ливни с грозами и градом, порывы ветра могут достигать 15-18 м/с, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В отдельных районах курорта прогнозируют сильные ливни, очень сильный дождь, крупный град. На реках может резко подняться уровень воды, а в горах возможен сход селей. На участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности и следить за прогнозом погоды.

Ухудшение погоды возможно и в других районах Краснодарского края. В понедельник, 5 августа, местами в регионе также могут пройти ливни с грозами и градом, ожидается усиление ветра. Температура воздуха в регионе в дневное время составит от +28 до +33 градусов, на Черноморском побережье будет чуть прохладнее – +26…+31 градус, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Вячеслав Рыжков

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