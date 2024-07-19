Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 10:51

Во всем мире произошел сбой в системах Windows

По всему миру произошел сбой в работе устройств с операционной системой Windows 10. Пользователи жалуются на появление «синего экрана смерти». Сбой затронул работу аэропортов, авиакомпаний, банков, трейдеров и операторов связи. Он связан с неисправным обновлением от поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike. Как предупредила Microsoft, проблема может затронуть любого пользователя, который использует их приложения и службы. Россию массовый сбой не затронул.

Фото: Microsoft

Фото: Microsoft

В CrowdStrike изданию Asahi подтвердили, что на компьютерах с установленным ее программным обеспечением возникают проблемы с внезапным отключением операционной системы Windows. В Microsoft сообщили о работе по устранению последствий массового сбоя.

По данным СМИ, речь идет о проблемах, связанных с продуктом компании CrowdStrike — Falcon Sensor. Falcon Sensor — это система безопасности, нацеленная на блокировку кибератак и быстрое обнаружение угроз. Проблемы с устройствами, на которых установлена Windows 10, выражаются в технических ошибках bugcheck\blue screen (BSOD).

О проблемах в связи со сбоем сообщили авиакомпании США, Индии и Турции. Среди них — американские American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, Frontier Airlines, турецкая Turkish Airlines, индийская SpiceJet, французская Air France и японская Jetstar Japan.

Со сбоем столкнулись также в аэропортах по всему миру, о проблемах с регистрацией и задержке рейсов сообщили в аэропортах Австралии, Испании, Германии, Чехии, Японии и Нидерландов. В Великобритании телеканал SkyNews полностью остановливал вещание. О проблемах в работе заявила и крупнейшая британская железнодорожная компания Govia Thameslink Railway.

Сбой также повлиял на работу финансовых организаций. В Индии нарушено функционирование нескольких брокерских компаний, в том числе 5Paisa и Angel One. В ЮАР проблемы наблюдаются в банке Capitec. В Израиле сообщили о сбоях всей банковской системы страны.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...