Во всем мире произошел сбой в системах Windows

По всему миру произошел сбой в работе устройств с операционной системой Windows 10. Пользователи жалуются на появление «синего экрана смерти». Сбой затронул работу аэропортов, авиакомпаний, банков, трейдеров и операторов связи. Он связан с неисправным обновлением от поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike. Как предупредила Microsoft, проблема может затронуть любого пользователя, который использует их приложения и службы. Россию массовый сбой не затронул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Microsoft Фото: Microsoft

В CrowdStrike изданию Asahi подтвердили, что на компьютерах с установленным ее программным обеспечением возникают проблемы с внезапным отключением операционной системы Windows. В Microsoft сообщили о работе по устранению последствий массового сбоя.

По данным СМИ, речь идет о проблемах, связанных с продуктом компании CrowdStrike — Falcon Sensor. Falcon Sensor — это система безопасности, нацеленная на блокировку кибератак и быстрое обнаружение угроз. Проблемы с устройствами, на которых установлена Windows 10, выражаются в технических ошибках bugcheck\blue screen (BSOD).

О проблемах в связи со сбоем сообщили авиакомпании США, Индии и Турции. Среди них — американские American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, Frontier Airlines, турецкая Turkish Airlines, индийская SpiceJet, французская Air France и японская Jetstar Japan.

Со сбоем столкнулись также в аэропортах по всему миру, о проблемах с регистрацией и задержке рейсов сообщили в аэропортах Австралии, Испании, Германии, Чехии, Японии и Нидерландов. В Великобритании телеканал SkyNews полностью остановливал вещание. О проблемах в работе заявила и крупнейшая британская железнодорожная компания Govia Thameslink Railway.

Сбой также повлиял на работу финансовых организаций. В Индии нарушено функционирование нескольких брокерских компаний, в том числе 5Paisa и Angel One. В ЮАР проблемы наблюдаются в банке Capitec. В Израиле сообщили о сбоях всей банковской системы страны.