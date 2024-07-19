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Коммерсантъ FM
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«Синий экран смерти»

Последствия глобального IT-сбоя

Масштабный технический сбой в операционной системе Windows нарушил работу аэропортов, банков, медиа и других предприятий по всему миру. Причиной стала критическая ошибка при загрузке устройств, известная как «синий экран смерти». Проблема связана с обновлением приложения Falcon Sensor американской компании CrowdStrike, которое обеспечивает кибербезопасность. Сообщений о неполадках в системах российских аэропортов не поступало, заверили в Минцифры.

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Корпоративные пользователи в Токио столкнулись с «синим экраном смерти» на устройствах и серверах, работающих на операционной системе Windows, а также их бесконечной перезагрузкой

Корпоративные пользователи в Токио столкнулись с «синим экраном смерти» на устройствах и серверах, работающих на операционной системе Windows, а также их бесконечной перезагрузкой

Фото: Yoshinobu Goto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun / AFP

Сотрудники аэропорта Чанги в Сингапуре регистрируют пассажиров лоукостера Scoot вручную

Сотрудники аэропорта Чанги в Сингапуре регистрируют пассажиров лоукостера Scoot вручную

Фото: Reuters / Caroline Chia

В Австралии нарушена работа банков и магазинов, также пострадали операторы связи, авиакомпании и медиа &lt;br>На фото: супермаркет в Канберре

В Австралии нарушена работа банков и магазинов, также пострадали операторы связи, авиакомпании и медиа
На фото: супермаркет в Канберре

Фото: Reuters

Экран показывает ошибку в пункте обмена валюты в международном аэропорту Гонконга

Экран показывает ошибку в пункте обмена валюты в международном аэропорту Гонконга

Фото: Reuters / Tyrone Siu

После сбоя акции корпорации CrowdStrike упали на внебиржевых торгах в Нью-Йорке на 20%, сократив рыночную капитализацию компании на $15 млрд &lt;br>На фото: экран с ошибкой на Таймс-сквер

После сбоя акции корпорации CrowdStrike упали на внебиржевых торгах в Нью-Йорке на 20%, сократив рыночную капитализацию компании на $15 млрд
На фото: экран с ошибкой на Таймс-сквер

Фото: Selcuk Acar / Anadolu / AFP

Утром 19 июля о масштабном сбое в работе сообщили крупнейшие американские авиакомпании и приостановили полеты. Среди них, в частности, United Airlines, Delta Airlines и American Airlines. По данным телеканала CNN, сбой в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure стал причиной отмены как минимум 130 рейсов и задержки более 200 &lt;br>На фото: международный аэропорт Сиэтл/Такома

Утром 19 июля о масштабном сбое в работе сообщили крупнейшие американские авиакомпании и приостановили полеты. Среди них, в частности, United Airlines, Delta Airlines и American Airlines. По данным телеканала CNN, сбой в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure стал причиной отмены как минимум 130 рейсов и задержки более 200
На фото: международный аэропорт Сиэтл/Такома

Фото: Reuters

Австралийский телеканал ABC сообщил, что власти созывают экстренное кризисное совещание из-за технического сбоя&lt;br>На фото: сбой в работе кассовых аппаратов в Сиднее

Австралийский телеканал ABC сообщил, что власти созывают экстренное кризисное совещание из-за технического сбоя
На фото: сбой в работе кассовых аппаратов в Сиднее

Фото: Reuters / Stella Qiu

Международный аэропорт Берлин-Бранденбург приостановил работу из-за технических проблем

Международный аэропорт Берлин-Бранденбург приостановил работу из-за технических проблем

Фото: Reuters / Tobias Schlie

В аэропорту Гонконга введены «экстренные меры». По данным издания South China Morning Post, регистрация пассажиров осуществляется вручную

В аэропорту Гонконга введены «экстренные меры». По данным издания South China Morning Post, регистрация пассажиров осуществляется вручную

Фото: Reuters / Tyrone Siu

Пассажиры в аэропорту Бангкока Суварнабхуми стоят перед стойками регистрации, которые сообщают о задержках рейсов

Пассажиры в аэропорту Бангкока Суварнабхуми стоят перед стойками регистрации, которые сообщают о задержках рейсов

Фото: Mailee Osten-Tan / Getty Images

Нерабочая касса самообслуживания в австралийском Брисбене

Нерабочая касса самообслуживания в австралийском Брисбене

Фото: Reuters

Аэропорт Лондона Гатвик предупредил пассажиров о возможных задержках при регистрации на рейс и прохождении паспортного контроля. С техническими проблемами столкнулись и железнодорожные перевозчики. Кроме того, жители Великобритании не могут записаться на прием к врачу. О проблемах сообщала Лондонская фондовая биржа

Аэропорт Лондона Гатвик предупредил пассажиров о возможных задержках при регистрации на рейс и прохождении паспортного контроля. С техническими проблемами столкнулись и железнодорожные перевозчики. Кроме того, жители Великобритании не могут записаться на прием к врачу. О проблемах сообщала Лондонская фондовая биржа

Фото: Aaron Chown / PA / AP

Компания-оператор аэропортов Испании Aena сообщила, что воздушные гавани страны столкнулись с «инцидентом в компьютерной системе» &lt;br>На фото: аэропорт Мадрид—Барахас

Компания-оператор аэропортов Испании Aena сообщила, что воздушные гавани страны столкнулись с «инцидентом в компьютерной системе»
На фото: аэропорт Мадрид—Барахас

Фото: Reuters / Elena Rodriguez

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Корпоративные пользователи в Токио столкнулись с «синим экраном смерти» на устройствах и серверах, работающих на операционной системе Windows, а также их бесконечной перезагрузкой

Фото: Yoshinobu Goto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun / AFP

Сотрудники аэропорта Чанги в Сингапуре регистрируют пассажиров лоукостера Scoot вручную

Фото: Reuters / Caroline Chia

В Австралии нарушена работа банков и магазинов, также пострадали операторы связи, авиакомпании и медиа
На фото: супермаркет в Канберре

Фото: Reuters

Экран показывает ошибку в пункте обмена валюты в международном аэропорту Гонконга

Фото: Reuters / Tyrone Siu

После сбоя акции корпорации CrowdStrike упали на внебиржевых торгах в Нью-Йорке на 20%, сократив рыночную капитализацию компании на $15 млрд
На фото: экран с ошибкой на Таймс-сквер

Фото: Selcuk Acar / Anadolu / AFP

Утром 19 июля о масштабном сбое в работе сообщили крупнейшие американские авиакомпании и приостановили полеты. Среди них, в частности, United Airlines, Delta Airlines и American Airlines. По данным телеканала CNN, сбой в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure стал причиной отмены как минимум 130 рейсов и задержки более 200
На фото: международный аэропорт Сиэтл/Такома

Фото: Reuters

Австралийский телеканал ABC сообщил, что власти созывают экстренное кризисное совещание из-за технического сбоя
На фото: сбой в работе кассовых аппаратов в Сиднее

Фото: Reuters / Stella Qiu

Международный аэропорт Берлин-Бранденбург приостановил работу из-за технических проблем

Фото: Reuters / Tobias Schlie

В аэропорту Гонконга введены «экстренные меры». По данным издания South China Morning Post, регистрация пассажиров осуществляется вручную

Фото: Reuters / Tyrone Siu

Пассажиры в аэропорту Бангкока Суварнабхуми стоят перед стойками регистрации, которые сообщают о задержках рейсов

Фото: Mailee Osten-Tan / Getty Images

Нерабочая касса самообслуживания в австралийском Брисбене

Фото: Reuters

Аэропорт Лондона Гатвик предупредил пассажиров о возможных задержках при регистрации на рейс и прохождении паспортного контроля. С техническими проблемами столкнулись и железнодорожные перевозчики. Кроме того, жители Великобритании не могут записаться на прием к врачу. О проблемах сообщала Лондонская фондовая биржа

Фото: Aaron Chown / PA / AP

Компания-оператор аэропортов Испании Aena сообщила, что воздушные гавани страны столкнулись с «инцидентом в компьютерной системе»
На фото: аэропорт Мадрид—Барахас

Фото: Reuters / Elena Rodriguez

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