«Синий экран смерти»
Последствия глобального IT-сбоя
Масштабный технический сбой в операционной системе Windows нарушил работу аэропортов, банков, медиа и других предприятий по всему миру. Причиной стала критическая ошибка при загрузке устройств, известная как «синий экран смерти». Проблема связана с обновлением приложения Falcon Sensor американской компании CrowdStrike, которое обеспечивает кибербезопасность. Сообщений о неполадках в системах российских аэропортов не поступало, заверили в Минцифры.
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