«Синий экран смерти»

Утром 19 июля о масштабном сбое в работе сообщили крупнейшие американские авиакомпании и приостановили полеты. Среди них, в частности, United Airlines, Delta Airlines и American Airlines. По данным телеканала CNN, сбой в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure стал причиной отмены как минимум 130 рейсов и задержки более 200

На фото: международный аэропорт Сиэтл/Такома

Фото: Reuters