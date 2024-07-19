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Коммерсантъ FM
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Microsoft работает над устранением последствий глобального сбоя

Компания Microsoft сообщила о работе по устранению последствий массового сбоя. Он затронул работу аэропортов, авиакомпаний, банков, трейдеров и операторов связи по всему миру. Сбой был вызван некорректным обновлением от поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike.

«Мы продолжаем работу по смягчению последствий для затронутых приложений и служб Microsoft 365. Мы по-прежнему ожидаем, что пользователи увидят улучшения по мере устранения сбоя»,— говорится в сообщении компании.

Как предупредила Microsoft, проблема может затронуть любого пользователя, который использует их приложения и службы. По данным компании, на момент 11:00 мск сбои наблюдались в работе сервисов Microsoft Fabric, Microsoft Teams, Microsoft Purview, а также в работе центра администрирования Microsoft 365. В компании предупредили, что сбои могут затронуть любого пользователя Microsoft 365.

«Предварительная основная причина: изменение конфигурации в части наших внутренних рабочих нагрузок Azure вызвало перебои между ресурсами хранилища и вычислений, что привело к сбоям подключения», — сообщила пресс-служба компании, уточнив, что сбой начался еще накануне, 18 июля.

Microsoft Azure — облачная платформа Microsoft. Предоставляет возможность разработки, выполнения приложений и хранения данных на серверах, расположенных в распределенных дата-центрах.

По данным Register, инженеры CrowdStrike работают над решением этой проблемы. Издание, со ссылкой на Reddit сообщает, что Crowdstrike выпустила уведомление о сбоях. Само сообщение доступно только для клиентов поставщика, однако приводится его скриншот.

«CrowdStrike осведомлен о сообщениях о сбоях на хостах Windows, связанных с программой Falcon. Симптомы включают в себя хосты, на которых возникает ошибка bugcheck\blue screen, связанная с датчиком Falcon»,— говорится в уведомлении поставщика.

Сбой привел к серьезным нарушениям в работе банков, коммунальных предприятий, авиакомпаний, средств массовой информации, телекоммуникаций, сотовой связи, интернета.

Евгений Белоусов

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