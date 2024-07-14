Главные новости недели в Нижегородской области к 14 июля

Volkswagen обязали заплатить ГАЗу почти 17 млрд руб. убытков предприятия и его дистрибьюторов от ухода германского автоконцерна из России и прекращения поставок дизельных двигателей. Решение суда в законную силу не вступило..

Ректор Балтийского федерального университета Александр Федоров арестован до 8 сентября. Вместе с проректором Еленой Мялкиной его подозревают в присвоении и растрате 18 млн руб. С 2012 по 2020 год Александр Федоров был ректором нижегородского педуниверситета.

Губернатор Глеб Никитин поручил чиновникам провести собственные проверки очистных сооружений, которые построили в регионе по проекту «Оздоровление Волги». Это стало его реакцией на озвученную в Госдуме информацию, что в Нижегородской области проект находится на грани срыва.

Нижегородские власти правят законы для ускорения работы с застройщиками и устанавливают порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объектов. В правительстве также предложили вместо единой схемы территориального планирования региона сделать семь отраслевых.

Генподрядчик нижегородского метрополитена «Моспроект-3» спасся от кредиторов и поменял директора. Арбитражный суд отказал «ГСП-Трейд» в иске к судебным приставам, которые ранее отменили арест, наложенный на задолженность 35 организаций перед «Моспроект-3». Новым руководителем компании назначен председатель правления Тоннельной ассоциации России Константин Матвеев.

ФСБ нашла мигрантов-нелегалов на нижегородском предприятии «Эхо», выпускающем квашеную капусту, соления и полуфабрикаты под торговой маркой «Белоручка». В организации незаконной миграции подозревают директора компании Галину Сидарок, начальника отдела кадров и сотрудника миграционного отдела отделения полиции.

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