Азербайджан начнет заселять бывший Степанакерт в сентябре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что процесс переселения в карабахский город Ханкенди (бывший Степанакерт) начнется в сентябре. Переселение в другой крупный карабахский город — Агдам — планируется начать в 2025 году.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Виды Степанакерта

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Карабахский университет в Ханкенди приступит к деятельности в сентябре. Первыми переедут студенты и их преподаватели»,— рассказал господин Алиев на встрече с жителями, переселившимися в город Ходжалы (цитата по «Интерфаксу»).

Он заявил, что ему представили проект железнодорожного вокзала Ханкенди, но какие-либо детали о нем не привел. Президент Азербайджана также поручил подготовить проект реконструкции железной дороги Агдам—Ханкенди.

5 октября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территории Карабаха за Азербайджаном. 15 октября Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана над столицей Карабаха. В апреле 2024-го Армения и Азербайджан договорились о делимитации границы в Тавуше.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Их перешла граница».

Лаура Кеффер