Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Азербайджан начнет заселять бывший Степанакерт в сентябре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что процесс переселения в карабахский город Ханкенди (бывший Степанакерт) начнется в сентябре. Переселение в другой крупный карабахский город — Агдам — планируется начать в 2025 году.

Виды Степанакерта

Виды Степанакерта

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Виды Степанакерта

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Карабахский университет в Ханкенди приступит к деятельности в сентябре. Первыми переедут студенты и их преподаватели»,— рассказал господин Алиев на встрече с жителями, переселившимися в город Ходжалы (цитата по «Интерфаксу»).

Что такое Нагорный Карабах

Читать далее

Он заявил, что ему представили проект железнодорожного вокзала Ханкенди, но какие-либо детали о нем не привел. Президент Азербайджана также поручил подготовить проект реконструкции железной дороги Агдам—Ханкенди.

5 октября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территории Карабаха за Азербайджаном. 15 октября Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана над столицей Карабаха. В апреле 2024-го Армения и Азербайджан договорились о делимитации границы в Тавуше.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Их перешла граница».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...