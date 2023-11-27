Блокировка негатива упала ниже низшего предела

В Москве вынесен приговор по делу администраторов Telegram-канала «Адские бабки» Александры Баязитовой и Ольги Архаровой. Они обвинялись в вымогательстве 1,2 млн руб. у старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова за непубликацию негативных материалов о нем. Процесс был примечателен в том числе и тем, что в прениях гособвинение запросило для подсудимых необычайно суровое для подобных дел наказание — 14 и 13 лет заключения соответственно. В итоге суд назначил госпоже Баязитовой и госпоже Архаровой сроки почти в три раза меньшие и ниже предусмотренного законом низшего предела — пять лет и четыре с половиной года. Однако и их ряд политиков и общественников назвали чрезмерными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Баязитова, хоть и назвала свой приговор «на самом деле оправдательным», будет его обжаловать

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александра Баязитова, хоть и назвала свой приговор «на самом деле оправдательным», будет его обжаловать

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Процесс по делу Александры Баязитовой и Ольги Архаровой в Басманном суде столицы занял всего пять месяцев — немного для подобных уголовных дел. Заседания по ходатайству потерпевшего — банкира Александра Ушакова проходили в закрытом режиме. Перед вынесением приговора стало известно, что Ольга Архарова извинилась перед финансистом. Сам господин Ушаков, по словам представителей защиты, отвечая на вопросы председательствующей, попросил суд ограничиться условными сроками для подсудимых и отказался от возмещения морального ущерба с их стороны.

Просьба банкира резко разошлась с позицией гособвинения, которое в прениях, как сообщал ранее “Ъ”, запросило для госпожи Баязитовой и госпожи Архаровой нечастое по своей жесткости для подобных случаев наказание — 14 и 13 лет колонии соответственно. Отметим, что вменяемая подсудимым в вину ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере, совершенное группой лиц) предусматривает от 7 до 15 лет колонии.

С самим оглашением приговора вышла неожиданная заминка, и оно состоялось лишь с третьей попытки. Причем в минувшую пятницу подсудимых даже успели завести в зал заседаний, но спустя примерно сорок минут вывели под конвоем обратно. Было объявлено, что слушания переносятся на 27 ноября, но причины публично не назывались.

Но в этот раз заседание уложилось примерно в полчаса.

Было видно, что Александра Баязитова и Ольга Архарова очень напряжены, стоя у толстых стекол «аквариума», они внимательно прислушивались к словам судьи Елены Ленской.

Та признала администраторов «Адских бабок» виновными в вымогательстве, но сроки им назначила почти втрое меньшие, чем требовала прокуратура,— пять лет и четыре с половиной года соответственно. Наказание оказалось ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей УК.

Решение судьи вызвало эмоциональную реакцию у пришедших на заседание поддержать подсудимых, кто-то даже выкрикнул «ура». Госпожа Баязитова, услышав это, сделала подчеркнуто удивленное лицо, а госпожа Архарова выкрик проигнорировала.

Суд снял арест с Porsche Macan, принадлежащего госпоже Архаровой, но изъятую у фигурантов оргтехнику, включая ноутбук и мобильные телефоны, постановил хранить в качестве вещественных доказательств по незавершенному уголовному делу в отношении предполагаемых пособников осужденных, личности которых следствием пока не установлены.

После вынесения приговора осужденные выглядели уже более спокойными.

При выходе Александра Баязитова сказала, что суд «на самом деле вынес ей оправдательный приговор». После чего она уточнила, что с судебным решением не согласна и будет его обжаловать. Так же намерена поступить и защита госпожи Архаровой. Интересно, что гособвинение с приговором оказалось солидарно. «Суд пришел к правильному мнению и квалифицировал действия как вымогательство, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил наказание. Считаем приговор обоснованным и обжаловать не будем»,— сказала прокурор Елена Прокопенко.

Тем временем ряд политиков и общественных деятелей посчитали и назначенное наказание чрезмерным. «Ничего общего с журналистикой деятельность Баязитовой и Архаровой не имеет. Вымогательство оно и в Африке вымогательство. Но! Учитывая и состояние здоровья, и то, что на скамье подсудимых — женщины, полагаю (мое сугубо личное мнение!) вынесенный приговор все равно излишне суровым. В окончательную силу он пока не вступил, а значит, может быть еще пересмотрен»,— написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Негуманным назвал приговор член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.

Напомним, что по этому уголовному делу в качестве обвиняемой также проходила PR-специалист Инна Чурилова. В отличие от других фигуранток она признала вину и заключила досудебное соглашение. После этого дело госпожи Чуриловой было выделено в отдельное производство, а рассмотрение его материалов в том же Басманном суде проходило в особом, упрощенном режиме. В итоге Инна Чурилова была приговорена к условному наказанию.

Как ранее рассказывал “Ъ”, фигурантки дела были задержаны в августе 2022 года, после чего им было предъявлено обвинение в вымогательстве 1,2 млн руб. Как следует из материалов расследования, в начале 2022 года Инна Чурилова, Ольга Архарова и Александра Баязитова, являясь администраторами «Адских бабок», из корыстных побуждений и с целью материального обогащения вступили в преступный сговор. В рамках преступного плана, говорится в деле, фигурантки искали негативную информацию в отношении банкира Александра Ушакова и затем размещали ее на своем канале. А летом 2022 года, вступив в переписку с представителем господина Ушакова, обвиняемые за 420 тыс. руб. согласились удалить часть постов и не размещать подобные сообщения в течение месяца. 22 июня 2022 года по распоряжению вице-президента ПСБ, по данным следствия, требуемая сумма была перечислена на банковскую карточку госпожи Чуриловой, после чего она разделила деньги пополам с Александрой Баязитовой. А 27 июля 2022 года, следует из материалов дела, все трое, используя аккаунт в мессенджере Telegram, выдвинули новое требование — о передаче им 1,2 млн руб., гарантировав в обмен блокировку негативных постов с упоминанием имени банкира уже в течение трех месяцев. Однако, посчитав требования противозаконными, господин Ушаков обратился с заявлением в правоохранительные органы, и дальнейшие переговоры сторон проходили под контролем правоохранительных органов.

Владислав Трифонов