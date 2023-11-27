Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вильфанд назвал шторм в Крыму самым мощным за всю историю наблюдений

Шторм в Крыму стал самым мощным за историю метеорологических наблюдений, подтвердил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ранее советник главы республики Олег Крючков сказал, что такого в Крыму не было никогда.

Роман Вильфанд

Роман Вильфанд

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Роман Вильфанд

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Да, так и есть»,— прокомментировал «РИА Новости» его заявление господин Вильфанд.

Он рассказал, что 14 ноября 1854 года был «сильнейший шторм» в Балаклаве, когда в ходе Крымской войны у побережья затонуло более 30 судов. Но этот случай не считается, так как «у нас тогда не было наблюдений», пояснил глава Гидрометцентра.

25–27 ноября в Крыму из-за сильных дождей, снегопада и ветра до 40 м/с действует штормовое предупреждение. В результате шторма почти 500 тыс. человек остались без света, один человек погиб. Власти полуострова призвали жителей не использовать личный транспорт для передвижения. В Музее-аквариуме Севастополя из-за затопления погибли 500 морских животных.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...