Вильфанд назвал шторм в Крыму самым мощным за всю историю наблюдений

Шторм в Крыму стал самым мощным за историю метеорологических наблюдений, подтвердил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ранее советник главы республики Олег Крючков сказал, что такого в Крыму не было никогда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Вильфанд

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Роман Вильфанд

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Да, так и есть»,— прокомментировал «РИА Новости» его заявление господин Вильфанд.

Он рассказал, что 14 ноября 1854 года был «сильнейший шторм» в Балаклаве, когда в ходе Крымской войны у побережья затонуло более 30 судов. Но этот случай не считается, так как «у нас тогда не было наблюдений», пояснил глава Гидрометцентра.

25–27 ноября в Крыму из-за сильных дождей, снегопада и ветра до 40 м/с действует штормовое предупреждение. В результате шторма почти 500 тыс. человек остались без света, один человек погиб. Власти полуострова призвали жителей не использовать личный транспорт для передвижения. В Музее-аквариуме Севастополя из-за затопления погибли 500 морских животных.

Лаура Кеффер