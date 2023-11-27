В музее-аквариуме Севастополя погибли 500 морских животных из-за затопления

В музее-аквариуме Севастополя из-за непогоды затопило зал. В результате погибли 500 морских животных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, зафиксировано падение 189 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 42 домов, пострадали три человека. Кроме того, из-за падения деревьев и конструктивных элементов зданий пострадало 42 машины. Также произошел порыв 74 линий электропередачи, без электроэнергии остается 354 дома.

«В ФИЦ ИнБЮМе пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб... В Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки»,— написал господин Развожаев в Telegram.

В Севастополе действует штормовое предупреждение. Сегодня, 27 ноября, ожидается мокрый снег с дождем, ветер до 25–30 м/с.

В Крыму в результате шторма почти 500 тыс. человек осталось без света, один человек погиб. Власти полуострова призвали жителей не использовать личный транспорт для передвижения.

Лаура Кеффер