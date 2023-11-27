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Коммерсантъ FM
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В Крыму из-за сильного шторма один человек пропал без вести, четыре пострадали

В результате сильного шторма в Крыму один человек пропал без вести, четыре пострадали, сообщило МЧС России. На 25-27 ноября в республике из-за сильных дождей, снегопада и ветра до 40 м/с объявлено штормовое предупреждение.

«В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений один человек пропал без вести и четыре человека пострадали. Всю ночь сотрудниками МЧС России велась непрерывная работа по эвакуации людей из подтопленных домов и оказанию адресной помощи населению»,— сообщила пресс-служба МЧС (цитата по ТАСС). Из Евпатории и Сакского района было эвакуировано 311 человек, в том числе 43 ребенка.

Советник главы республики Олег Крючков обратился к жителям с просьбой не использовать личный транспорт для передвижения по улицам полуострова. «Работают аварийные бригады всех служб и спецтехника», — предупредил он.

Из-за шторма около 500 тыс. жителей Крыма остались без электричества. В результате последствий урагана в Севастополе пострадали три человека. Повалены десятки деревьев, повреждения получили крыши домов. 27 ноября объявлен нерабочим днем для большинства крымских социальных учреждений.

Милена Костерева

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